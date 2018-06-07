Правоохранительные органы РФ гарантировали иностранным гостям безопасность на ЧМ-2018
Правоохранительные органы России гарантировали обеспечение безопасности участникам и гостям чемпионата мира по футболу
Об этом заявил глава аппарата межведомственного оперативного штаба по безопасности ЧМ-2018, руководитель главного центра оперативного управления обеспечением безопасности и правопорядка турнира Алексей Лаврищев.
«Безопасность участников и гостей чемпионата мира является первоочередной задачей правоохранительных органов, мы ее гарантируем и обеспечим. У нас были гораздо более жесткие меры во время Олимпиады и Паралимпиады», — отметил Лаврищев.
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Он добавил, что законопослушным гражданам нечего будет опасаться.
По словам главы оперативного штаба, в городах, откуда полицейские уехали для обеспечения безопасности на мундиале, криминогенная ситуация не ухудшится.
«По всей стране ситуация контролируется: никаких угроз участникам и гостям не зафиксировано, сотрудники по безопасности будут по всей стране нести службу в усиленном режиме», — сообщил он.
Ожидается, что на чемпионат мира в Россию приедут около 400 тыс. иностранных болельщиков, передает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, мировое первенство будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.
Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино выразил мнение, что «в России безопасно, а во время чемпионата мира будет еще безопаснее».
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