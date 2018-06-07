Правоохранительные органы РФ гарантировали иностранным гостям безопасность на ЧМ-2018

Правоохранительные органы России гарантировали обеспечение безопасности участникам и гостям чемпионата мира по футболу

«Безопасность участников и гостей чемпионата мира является первоочередной задачей правоохранительных органов, мы ее гарантируем и обеспечим. У нас были гораздо более жесткие меры во время Олимпиады и Паралимпиады», — отметил Лаврищев.

Об этом заявил глава аппарата межведомственного оперативного штаба по безопасности ЧМ-2018, руководитель главного центра оперативного управления обеспечением безопасности и правопорядка турнира Алексей Лаврищев.

Он добавил, что законопослушным гражданам нечего будет опасаться.

По словам главы оперативного штаба, в городах, откуда полицейские уехали для обеспечения безопасности на мундиале, криминогенная ситуация не ухудшится.

«По всей стране ситуация контролируется: никаких угроз участникам и гостям не зафиксировано, сотрудники по безопасности будут по всей стране нести службу в усиленном режиме», — сообщил он.

Ожидается, что на чемпионат мира в Россию приедут около 400 тыс. иностранных болельщиков, передает ТАСС.