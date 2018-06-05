Экс-наставник «Краснодара» Шалимов стал главным тренером «Химок»
Игорь Шалимов стал новым главным тренером подмосковного ФК «Химки», сообщает пресс-служба ФНЛ
Шалимов сменил на этом посту Юрия Красножана. По информации «Спорт-Экспресс», соглашение с новым главным тренером «Химок» рассчитано на два года.
Последним местом работы Шалимова был «Краснодар», которым он руководил с сентября 2016 года, перейдя из «Краснодара-2». До этого Шалимов работал главным тренером в «Краснознаменске», «Уралане» и женской сборной России. В 2011 и 2012 годах возглавлял сборную ФНЛ в матчах против сборной итальянской Серии Б.
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Как сообщали Юга.ру, об отставке Шалимова «Краснодар» объявил 2 апреля, после того, как черно-зеленые упустили победу в матче с аутсайдером чемпионата России махачкалинским «Анжи». Тренер признал, что отставка стала для него серьезным ударом. При нем команда провела 66 матчей, в которых одержала 30 побед, 19 раз сыграла вничью и 17 раз проиграла. В первом сезоне при Шалимове «Краснодар» финишировал на 4-м месте.
«Химки» в завершившемся сезоне финишировали на 13-й строчке в турнирной таблице ФНЛ.
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