Экс-наставник «Краснодара» Шалимов стал главным тренером «Химок»

Игорь Шалимов стал новым главным тренером подмосковного ФК «Химки», сообщает пресс-служба ФНЛ

Шалимов сменил на этом посту Юрия Красножана. По информации «Спорт-Экспресс», соглашение с новым главным тренером «Химок» рассчитано на два года.

Последним местом работы Шалимова был «Краснодар», которым он руководил с сентября 2016 года, перейдя из «Краснодара-2». До этого Шалимов работал главным тренером в «Краснознаменске», «Уралане» и женской сборной России. В 2011 и 2012 годах возглавлял сборную ФНЛ в матчах против сборной итальянской Серии Б.