В четырех районах Крыма ввели режим ЧС из-за засухи

Крым

Распечатать

Глава Крыма Сергей Аксенов 4 июня ввел режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в четырех районах полуострова

Руководитель республики подписал распоряжение о введении режима ЧС природного характера из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.

Документ опубликован на портале Правительства Крыма. Из него следует, что министерству сельского хозяйства Кдыма до 30 июня необходимо подготовить и направить в Минсельхоз РФ пакет документов для принятия решения о выделении из федеральной казны денег на компенсацию ущерба, который сельхозтоваропроизводители республики понесли из-за засухи, сообщили в пресс-службе главы Крыма.

Читайте также:

Каксообщали Юга.ру, в конце мая в 11 районах Чечни ввели режим ЧС из-за засухи.

Накануне на Кубани начало действовать экстренное предупреждение о пожароопасности.

Погода Сельское хозяйство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В четырех районах Крыма ввели режим ЧС из-за засухи
Представители семьи Романовых сообщили, что спокойно относятся к «безумию госпожи Поклонской»
В Сочи в вольерный комплекс выпустят леопарда из «Сафари-парка» Геленджика
В Краснодаре запретят остановку машин на участке Кубанской Набережной
В Краснодаре объявили в розыск подозреваемого в убийстве продавщицы
На курорте «Роза Хутор» запустили программу с квестами и викторинами «Детская горная академия»

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале