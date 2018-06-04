В четырех районах Крыма ввели режим ЧС из-за засухи

Глава Крыма Сергей Аксенов 4 июня ввел режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в четырех районах полуострова

Руководитель республики подписал распоряжение о введении режима ЧС природного характера из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.

Документ опубликован на портале Правительства Крыма. Из него следует, что министерству сельского хозяйства Кдыма до 30 июня необходимо подготовить и направить в Минсельхоз РФ пакет документов для принятия решения о выделении из федеральной казны денег на компенсацию ущерба, который сельхозтоваропроизводители республики понесли из-за засухи, сообщили в пресс-службе главы Крыма.