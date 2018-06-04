В Краснодарском крае объявили предупреждение о высокой пожароопасности

Краснодарский край

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ГУ МЧС России по Краснодарскому краю распространило предупреждение о чрезвычайном риске возникновения пожаров в период с 3 по 5 июня 2018 года в северо-восточных районах региона

В период с 3 по 5 июня 2018 года прогнозируется риск возникновения пожаров в северо-восточных районах (опасность 5 уровня). ГУ МЧС России по Краснодарскому краю просит не забывать о мерах предосторожности: не разжигать костры на закрытых площадках, не забывать тушить огонь, избегать воздействия повышенных температур, носить светлую воздухопроницаемую одежду и всегда помнить о мерах безопасности.

По состоянию на 06.00 (мск) 04.06.2018 организована работа по тушению 9 техногенных пожаров.

Как сообщали Юга.ру, в пригороде Анапы 3 июня рано утром загорелись таунхауз и автомобиль. Пострадавших нет, но имущество уничтожено.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по бесплатному номеру МЧС:

— «101» — единый номер пожарных и спасателей
— 8(861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

МЧС Пожароопасность
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