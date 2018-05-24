В 11 районах Чечни из-за засухи введут режим ЧС

Чечня

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В Чечне с 25 мая из-за засухи введут режим чрезвычайной ситуации

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента растениеводства и механизации Чечни Хамида Шамурзаева. Режим будет действовать в 11 районах республики.

По словам Шамурзаева, засуха нанесла урон около 38 тыс. га посевов. Больше всего пострадали яровые культуры, в том числе, подсолнечник, кукуруза, бахчевые.

Директор департамента добавил, что уже создали комиссию для оценки ущерба.

Сельское хозяйство
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