В 11 районах Чечни из-за засухи введут режим ЧС

В Чечне с 25 мая из-за засухи введут режим чрезвычайной ситуации

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента растениеводства и механизации Чечни Хамида Шамурзаева. Режим будет действовать в 11 районах республики.

По словам Шамурзаева, засуха нанесла урон около 38 тыс. га посевов. Больше всего пострадали яровые культуры, в том числе, подсолнечник, кукуруза, бахчевые.

Директор департамента добавил, что уже создали комиссию для оценки ущерба.