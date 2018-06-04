Президент компании En+ Максим Соков покинул свой пост

Президент и исполнительный директор компании En+ Максим Соков 1 июня ушел со своей должности

Максим Соков 24 мая ушел с поста директора «РусАла». Также в отставку подала гендиректор этой компании Александра Бурико и еще шесть директоров, номинированных En+, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Лондонскую биржу.

Как сообщали Юга.ру, совет директоров En+ 18 мая покинул Олег Дерипаска. 25 мая он ушел из совета директоров «РусАла». Ранее Дерипаска согласился снизить свою долю в En+ и покинуть совет директоров компании после серии переговоров с Грегори Баркером. Таким образом компания планировала обойти санкционные ограничения со стороны Минфина США, включившего 6 апреля Дерипаску и ряд его компаний в SDN-лист, который накладывает ограничения на любое сотрудничество с ними американского бизнеса и граждан США. Власти штатов предписали своим резидентам до 5 июня разорвать все операции и контракты с включенными в список компаниями, а до 7 мая — продать акции, долги и другое имущество «Русала», En+ и группы ГАЗ.

В феврале Дерипаска покинул пост президента металлургической объединенной компании «РусАл» и энергетической En+ Group.