Опрос: 42% российских школьников чувствуют себя одинокими
Общероссийский народный фронт (ОНФ) в ноябре 2017 года провел опрос среди школьников, который показал, что 42% детей чувствуют себя одинокими
В исследовании приняли участие школьники из 81 региона России.
По данным опроса, 26% детей хотели бы общаться с успешными и интересными людьми, которых бы пригласила школа, 15% опрошенных признались, что им не хватает общения со взрослыми, с которыми можно обсудить свои проблемы, 19% сказали о недостатке уважительного и объективного отношения со стороны учителей и сверстников.
Почти половина респондентов использует социальные сети более девяти раз в день, 86% из них — для переписки с друзьями, 77% — для чтения постов и просмотра ленты новостей, 73% слушают музыку, 29% — постят фотографии.
Проблема социализации школьников заключается в том числе в том, что 39% подростков используют анонимный профиль. 32% из них делают это для того, чтобы скрыть личную информацию от посторонних, 15% — чтобы общаться с ограниченным кругом, еще столько же — чтобы делиться информацией, которую не одобряет близкое окружение, 10% переписываются с незнакомцами.
По мнению члена Центрального штаба ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любови Духаниной, в анонимном профиле дети чувствуют себя свободнее, но это не решает их личные проблемы.
«Неумение общаться со взрослыми и сверстниками, отсутствие реальных друзей при активном посещении соцсетей могут сформировать личность, не приспособленную к реальной жизни. Поэтому школа может, не вторгаясь в личную жизнь ребенка, участвовать в создании условий для его успешной социализации», — считает она.
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Духанина уточнила, что речь идет об учебном и личном взаимодействии, в том числе с учителем и психологом, а также о взаимодействии в ходе проектной, профориентационной, волонтерской работы и трудового воспитания.
По данным исследования, 31% подростков уже участвовали в школьном самоуправлении, 18% — в молодежном парламенте. 17% выразили желание поучаствовать в такой работе, но школа не дала такой возможности, передает RT.
Как сообщали Юга.ру, 92% российских школьников заявили, что хотели бы работать или стажироваться.
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