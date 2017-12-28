Опрос: 42% российских школьников чувствуют себя одинокими

Общероссийский народный фронт (ОНФ) в ноябре 2017 года провел опрос среди школьников, который показал, что 42% детей чувствуют себя одинокими

По данным опроса, 26% детей хотели бы общаться с успешными и интересными людьми, которых бы пригласила школа, 15% опрошенных признались, что им не хватает общения со взрослыми, с которыми можно обсудить свои проблемы, 19% сказали о недостатке уважительного и объективного отношения со стороны учителей и сверстников.

Почти половина респондентов использует социальные сети более девяти раз в день, 86% из них — для переписки с друзьями, 77% — для чтения постов и просмотра ленты новостей, 73% слушают музыку, 29% — постят фотографии.

Проблема социализации школьников заключается в том числе в том, что 39% подростков используют анонимный профиль. 32% из них делают это для того, чтобы скрыть личную информацию от посторонних, 15% — чтобы общаться с ограниченным кругом, еще столько же — чтобы делиться информацией, которую не одобряет близкое окружение, 10% переписываются с незнакомцами.

По мнению члена Центрального штаба ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любови Духаниной, в анонимном профиле дети чувствуют себя свободнее, но это не решает их личные проблемы.

«Неумение общаться со взрослыми и сверстниками, отсутствие реальных друзей при активном посещении соцсетей могут сформировать личность, не приспособленную к реальной жизни. Поэтому школа может, не вторгаясь в личную жизнь ребенка, участвовать в создании условий для его успешной социализации», — считает она.