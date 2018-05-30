Глава Кубани рассказал о механизме взимания курортного сбора

Краснодарский край полностью разработал механизм для проведения эксперимента по курортному сбору, который стартует в регионе после ЧМ, заявил губернатор Вениамин Кондратьев

«Разработан ряд нормативных и правовых актов. Это документы, регулирующие порядки ведения реестра операторов курортного сбора, предоставления ими отчетности, регламенты взаимодействия муниципалитетов с участниками эксперимента. То есть механизм реализации эксперимента уже проработан», — приводит слова Кондратьева пресс-служба краевой администрации.

Средства сбора будут аккумулироваться в Фонд развития курортной инфраструктуры, а контролировать их расходование будет вести общественный совет, в который войдут представители ассоциаций организаций санаторно-курортной сферы, отельеры, общественники и эксперты. Информация о расходовании этих средств будет публиковаться на сайте регионального министерства курортов.

По словам губернатора, к проведению эксперимента в крае готовы около 4 тыс. гостиниц, отелей и других средств размещения, которые расположены в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи и пяти поселениях Туапсинского района.

От взимания курортного сбора будут освобождены 19 льготных категорий граждан, определенных федеральным законом, а также все жители Краснодарского края. Плательщиками сбора являются совершеннолетние физические лица, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Предполагается, что они будут выплачивать деньги гостинице или санаторию, в которых проживают, а те перечислять всю собранную сумму в муниципальный бюджет.

Как сообщали Юга.ру, закон о курортном сборе был принят в июле 2017 года. Планировалось, что эксперимент продлится с мая 2018 по 2022 год в четырех пилотных регионах — в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Однако власти Крыма отказались от введения эксперимента в этом году, обосновав это решение консультациями с представителями турбизнеса, отельерами и отдыхающими. Там проект должен стартовать в 2019 году. А в Краснодарском крае срок начала эксперимента перенесли на 16 июля из-за проведения в регионе чемпионата мира по футболу.

С 1 мая эксперимент уже начал действовать в Алтайском и Ставропольском краях. С гостей Ессентуков, Кисловодска, Железноводска и Пятигорска будут взимать 50 рублей за сутки пребывания на территории региона (за исключением дня заезда). А в городе-курорте Белокуриха размер курортного сбора составит 30 рублей.

Средства, полученные от курортного сбора, планируется направить на развитие и благоустройство курортных городов.