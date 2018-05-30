Жителей Кубани предупредили о чрезвычайной пожароопасности

В Краснодарском крае 1 и 2 июня будет действовать экстренное предупреждение по пожароопасности

В этот период в северо-восточных районах прогнозируют чрезвычайную пожароопасность пятого класса. Спасатели напомнили жителям и гостям Кубани о необходимости соблюдать меры безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.