Жителей Кубани предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 1 и 2 июня будет действовать экстренное предупреждение по пожароопасности

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В этот период в северо-восточных районах прогнозируют чрезвычайную пожароопасность пятого класса.

Спасатели напомнили жителям и гостям Кубани о необходимости соблюдать меры безопасности.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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Как сообщали Юга.ру, с 28 по 30 мая в регионе действовало штормовое предупреждение по усилению ветра. В течение этого периода произошло около 40 пожаров.

Под Анапой накануне горела свалка на площади 1 тыс. кв. метров. 

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