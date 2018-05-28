Жителей Кубани предупредили об усилении ветра

В Краснодарском крае с 28 по 30 мая будет действовать экстренное предупреждение по усилению ветра

В ближайшие несколько часов и до 30 мая местами в крае, начиная от Азовского побережья, прогнозируют усиление ветра с порывами до 13-18 м/с. Днем 29 мая местами возможно усиление до 22 м/с. В Новороссийске порывы будут достигать 18-23 м/с, возможен ураган до 27-32 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.