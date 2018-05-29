В Ейске из-за ветра парашютист врезался в витрину магазина

Краснодарский край

Распечатать

В Ейске ветер вынес парашютиста на проезжую часть, после чего он врезался в витрину магазина у обочины

Инцидент, произошедший на ул. Нижнесадовой, запечатлел видеорегистратор проезжавшей машины. На кадрах видно, как парашютиста ударило о дорожное ограждение, потом, по сообщениям очевидцев, он перелетел дорогу и врезался в витрину.

29-летний мужчина получил сильные переломы и порезы, его госпитализировали, передает «Комсомольская правда».

Как сообщали Юга.ру, с 28 по 30 мая в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по усилению ветра. Порывы местами достигают 22 м/с.

Ейский район Погода
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Детский омбудсмен составила план борьбы с опасностями в школах. Он касается интернета, тестов на наркотики и зарплат учителей
В Ейске из-за ветра парашютист врезался в витрину магазина
Роспотребнадзор: Все пробы морской воды на курортах Кубани соответствуют нормативам
Следственный комитет отчитался об остановке волны подростковых самоубийств в 2017 году
В Дагестане нашли схрон оружия и боеприпасов убитого боевика
В Ингушетии из-за разлива нефти пострадали сельхозугодья

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале