В Ейске из-за ветра парашютист врезался в витрину магазина
В Ейске ветер вынес парашютиста на проезжую часть, после чего он врезался в витрину магазина у обочины
Инцидент, произошедший на ул. Нижнесадовой, запечатлел видеорегистратор проезжавшей машины. На кадрах видно, как парашютиста ударило о дорожное ограждение, потом, по сообщениям очевидцев, он перелетел дорогу и врезался в витрину.
29-летний мужчина получил сильные переломы и порезы, его госпитализировали, передает «Комсомольская правда».
Как сообщали Юга.ру, с 28 по 30 мая в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по усилению ветра. Порывы местами достигают 22 м/с.
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