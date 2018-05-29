В Ейске из-за ветра парашютист врезался в витрину магазина

В Ейске ветер вынес парашютиста на проезжую часть, после чего он врезался в витрину магазина у обочины

Инцидент, произошедший на ул. Нижнесадовой, запечатлел видеорегистратор проезжавшей машины. На кадрах видно, как парашютиста ударило о дорожное ограждение, потом, по сообщениям очевидцев, он перелетел дорогу и врезался в витрину. 29-летний мужчина получил сильные переломы и порезы, его госпитализировали, передает «Комсомольская правда».