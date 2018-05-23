В Краснодаре в районе парка имени 30-летия Победы откроют граффити-парк

В Краснодаре 2 июня в районе парка имени 30-летия Победы планируют открыть граффити-парк

Эту инициативу поддержал мэр Краснодара Евгений Первышов.

«Современное искусство, стрит-арт работы, давно вписались в облик мегаполисов. Сейчас в Краснодаре 16 уличных картин. В ближайшее время должны появяться еще четыре. Стрит-арт — это возможность по-новому взглянуть на город, создать новые достопримечательности и особое настроение в привычных местах. Это интересное, перспективное направление творчества, которое активно развивается. Готов и дальше его поддерживать на территории столицы Кубани», — сказал Первышов.

Отмечается, что возможности единственного в городе граффити-парка на улице Сормовской исчерпаны. Для нового парка выбрали территорию рядом со спорткомплексом «Олимп». Художники смогут работать на подпорных стенах, ограждающих песчаную территорию.

Открытие парка состоится в 10:00. В июле на базе граффити-парка собираются провести международный фестиваль уличного искусства, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, рядом со спорткомплексом «Олимп» в 2016 году уже планировали открыть граффити-парк. Но в последний момент, по словам руководителя проекта «КраснодART» Георгия Куринова, администрация «Олимпа» отказала. Также под эти цели рассматривали еще четыре площадки. В 2017 году открыли первый граффити-парк на улице Сормовской, 216.