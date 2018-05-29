В амфитеатре парка «Краснодар» покажут трансляцию футбольного матча Австрия — Россия

В амфитеатре городского парка «Краснодар» 30 мая в прямом эфире покажут товарищеский матч между сборными России и Австрии

Трансляция начнется в 21:45. Вход на мероприятие свободный, сообщается в аккаунте парка в инстаграме .

По данным сервиса «Яндекс.Погода» , вечером в Краснодаре будет 18-24 °С, ночью похолодает до 15-17 °С. Осадков не ожидается, ветер стихнет до 4 м/с.

Как сообщали Юга.ру, Станислав Черчесов вызвал на для подготовки к мундиалю 28 футболистов, среди них два игрока «Краснодара» — Федор Смолов и Юрий Газинский.

Поединок между Россией и Австрией в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу состоится в Инсбруке на стадионе «Тиволи Нойт». Последний контрольный матч перед стартом мирового первенства россияне проведут 5 июня в Москве против сборной Турции.