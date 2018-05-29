В амфитеатре парка «Краснодар» покажут трансляцию футбольного матча Австрия — Россия
В амфитеатре городского парка «Краснодар» 30 мая в прямом эфире покажут товарищеский матч между сборными России и Австрии
Трансляция начнется в 21:45. Вход на мероприятие свободный, сообщается в аккаунте парка в инстаграме.
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Очередной футбольный вечер завтра 30-го мая в моём амфитеатре! ⚽⚽⚽ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Будем болеть за сборную России @teamrussia ���� в товарищеском матче против австрийцев ���� ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Уверен, что нам с вами будет за кого болеть и персонально! @smolovfedor_10 и @gazinskiy ������ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Встречаемся в 21:45 в амфитеатре! Вход свободный! �� @officialparkkrasnodar #ПаркКраснодар #ФутболПодОткрытымНебом #Амфитеатр #ДеньПоказа #СборнаяРоссии #TeamRussia #ПаркГалицкого
Как сообщали Юга.ру, Станислав Черчесов вызвал на для подготовки к мундиалю 28 футболистов, среди них два игрока «Краснодара» — Федор Смолов и Юрий Газинский.
Поединок между Россией и Австрией в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу состоится в Инсбруке на стадионе «Тиволи Нойт». Последний контрольный матч перед стартом мирового первенства россияне проведут 5 июня в Москве против сборной Турции.
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