В амфитеатре парка «Краснодар» покажут трансляцию футбольного матча Австрия — Россия

Очередной футбольный вечер завтра 30-го мая в моём амфитеатре! ⚽⚽⚽ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Будем болеть за сборную России @teamrussia в товарищеском матче против австрийцев ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Уверен, что нам с вами будет за кого болеть и персонально! @smolovfedor_10 и @gazinskiy ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Встречаемся в 21:45 в амфитеатре! Вход свободный! @officialparkkrasnodar #ПаркКраснодар #ФутболПодОткрытымНебом #Амфитеатр #ДеньПоказа #СборнаяРоссии #TeamRussia #ПаркГалицкого

