Черчесов объяснил, почему не вызывает в сборную футболистов «Краснодара»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему в национальную команду не вызывают игроков «Краснодара», кроме Федора Смолова
В интервью Илье Казакову в программе «Foot'Больные люди» наставник сборной объяснил, что дело в качестве игроков, а не в клубной принадлежности.
«Мы вызывали одного, второго, третьего, мы же сравниваем. Для нас нет разницы, за какой клуб выступает игрок. Для нас главное — качества игрока и то, как мы можем их использовать. У нас был и Газинский, и Шишкин, и Петров. Считаем, что игроки сборной, которые выступают на этих позициях, в какой-то степени лучше, поэтому делаем ставку на них», — сказал Черчесов.
Если футболисты «Краснодара» станут играть лучше, на них снова обратят внимание, добавил главный тренер сборной.
Как сообщали Юга.ру, 27 марта сборная России в товарищеском матче проиграла команде Франции. Форвард «Краснодара» Федор Смолов вышел на игру в качестве капитана команды и забил один гол, однако команда Черчесова потерпела поражение.
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