Черчесов объяснил, почему не вызывает в сборную футболистов «Краснодара»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему в национальную команду не вызывают игроков «Краснодара», кроме Федора Смолова

В интервью Илье Казакову в программе «Foot'Больные люди» наставник сборной объяснил, что дело в качестве игроков, а не в клубной принадлежности.

«Мы вызывали одного, второго, третьего, мы же сравниваем. Для нас нет разницы, за какой клуб выступает игрок. Для нас главное — качества игрока и то, как мы можем их использовать. У нас был и Газинский, и Шишкин, и Петров. Считаем, что игроки сборной, которые выступают на этих позициях, в какой-то степени лучше, поэтому делаем ставку на них», — сказал Черчесов.

Если футболисты «Краснодара» станут играть лучше, на них снова обратят внимание, добавил главный тренер сборной.