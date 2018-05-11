Два игрока «Краснодара» вошли в расширенный состав сборной России на ЧМ-2018

Краснодарский край, Чечня, Вся Россия

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Тренерский штаб сборной России под руководством Станислава Черчесова 11 мая опубликовал расширенный состав национальной команды для подготовки к чемпионату мира

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35 футболистов вошли в расширенную заявку по регламенту ФИФА. 18 мая сборная отправится на учебно-тренировочный сбор в Новогорск, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед мундиалем команда Черчесова 30 мая в Инсбруке проведет контрольный матч с Австрией, а 5 июня в Москве сыграет с Турцией.

На сбор в Новогорске и Австрии приглашены 28 игроков.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Сослан Джанаев («Рубин») и Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов и Федор Кудряшов («Рубин»), Илья Кутепов «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Мариу Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин и Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков и Далер Кузяев («Зенит»), Роман Зобнин и Александр Самедов («Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Александр Ташаев («Динамо») и Денис Черышев («Вильярреал»).

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Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар») и Федор Чалов (ЦСКА).

В расширенный список попали еще семь игроков.

Вратарь: Маринато Гилерме («Локомотив»)

Защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив») и Дмитрий Комбаров («Спартак»)

Полузащитники: Денис Глушаков («Спартак») и Антон Швец («Ахмат»)

Нападающие: Антон Заболотный и Дмитрий Полоз («Зенит»)

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Как сообщали Юга.ру, в апреле Станислав Черчесов объяснил, почему в сборную России не вызывают игроков «Краснодара», кроме Федора Смолова.

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