Два игрока «Краснодара» вошли в расширенный состав сборной России на ЧМ-2018
Тренерский штаб сборной России под руководством Станислава Черчесова 11 мая опубликовал расширенный состав национальной команды для подготовки к чемпионату мира
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35 футболистов вошли в расширенную заявку по регламенту ФИФА. 18 мая сборная отправится на учебно-тренировочный сбор в Новогорск, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед мундиалем команда Черчесова 30 мая в Инсбруке проведет контрольный матч с Австрией, а 5 июня в Москве сыграет с Турцией.
На сбор в Новогорске и Австрии приглашены 28 игроков.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Сослан Джанаев («Рубин») и Андрей Лунев («Зенит»).
Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов и Федор Кудряшов («Рубин»), Илья Кутепов «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Мариу Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин и Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков и Далер Кузяев («Зенит»), Роман Зобнин и Александр Самедов («Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Александр Ташаев («Динамо») и Денис Черышев («Вильярреал»).
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Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар») и Федор Чалов (ЦСКА).
В расширенный список попали еще семь игроков.
Вратарь: Маринато Гилерме («Локомотив»)
Защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив») и Дмитрий Комбаров («Спартак»)
Полузащитники: Денис Глушаков («Спартак») и Антон Швец («Ахмат»)
Нападающие: Антон Заболотный и Дмитрий Полоз («Зенит»)
May 11, 2018
Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону и Сочи.
Как сообщали Юга.ру, в апреле Станислав Черчесов объяснил, почему в сборную России не вызывают игроков «Краснодара», кроме Федора Смолова.
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