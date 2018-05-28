В Гузерипле волонтеры помогут обустроить маршрут «Тропой леопарда»

Кавказский заповедник вошел в число пилотных территорий проекта «Экодемия» и приглашает добровольцев для участия в обустройстве эколого-познавательного маршрута «Тропой леопарда»

Протяженность маршрута составит 3–4 км, он будет закольцован на кордоне Гузерипль. Силами волонтеров предполагается расчистка нитки тропы протяженностью около 2 км от поваленных бревен, веток и частичное обустройство тропы интерактивными элементами. Работы запланированы на период с 17 по 31 июля. В это время в Адыгее на кордоне Гузерипль для 30 волонтеров организуют палаточный лагерь.

«Эколого-просветительский объект "Тропой леопарда" — это в первую очередь объект просвещения для детей и взрослых, рассказывающий об обитающих в Кавказском заповеднике диких леопардах. Там будут установлены информационные стенды, малые архитектурные формы, элементы, показывающие жизнь дикой кошки в природе», — сообщили в заповеднике.