В Гузерипле волонтеры помогут обустроить маршрут «Тропой леопарда»
Кавказский заповедник вошел в число пилотных территорий проекта «Экодемия» и приглашает добровольцев для участия в обустройстве эколого-познавательного маршрута «Тропой леопарда»
Протяженность маршрута составит 3–4 км, он будет закольцован на кордоне Гузерипль. Силами волонтеров предполагается расчистка нитки тропы протяженностью около 2 км от поваленных бревен, веток и частичное обустройство тропы интерактивными элементами. Работы запланированы на период с 17 по 31 июля. В это время в Адыгее на кордоне Гузерипль для 30 волонтеров организуют палаточный лагерь.
«Эколого-просветительский объект "Тропой леопарда" — это в первую очередь объект просвещения для детей и взрослых, рассказывающий об обитающих в Кавказском заповеднике диких леопардах. Там будут установлены информационные стенды, малые архитектурные формы, элементы, показывающие жизнь дикой кошки в природе», — сообщили в заповеднике.
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Волонтеры будут не только заниматься благоустройством и очисткой от мусора природных территорий, но и пройдут обучающие курсы и тренинги. Запланированы экскурсии в Музей природы заповедника и на вольерный комплекс, посещение веревочного парка.
Также для добровольцев организуют трехдневный поход по одному из самых популярных туристических маршрутов — на Фишт-Оштенский массив с остановкой в приюте «Фишт». Ожидается, что на встречи с волонтерами будут приезжать представители Минприроды России, эксперты-экологи и популярные медийные персоны.
Как сообщали Юга.ру, жителям Западного Кавказа предложили денежное вознаграждение за сообщения о следах переднеазиатского леопарда.
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