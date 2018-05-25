В выходные на Кубани прогнозируют дожди и жару до 30 °С

Краснодарский край

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Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 26 и 27 мая

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По данным Краснодарского гидрометцентра, в субботу в крае местами пройдут дожди и грозы, в отдельных пунктах сильный дождь и град. В воскресенье осадков не ожидается, однако в горах и предгорьях возможны кратковременные осадки, в том числе грозы.

В ночь на 26 мая термометры покажут 14‑19 °С, ночью 27 мая будет 11‑16 °С, местами на севере и востоке похолодает до 9 °С. Днем прогнозируют 22‑27 °С, в субботу на юге местами до 30 °С. Ветер 5‑10 м/с, местами порывы 12‑17 м/с.

В Краснодаре будет облачно, осадков не ожидается. По ночам температура опустится до 16‑18 °С, днем потеплеет до 25‑27 °С. В субботу будет слабый ветер 1‑3 м/с, в воскресенье ветер усилится до 8 м/с.

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На побережье Черного моря местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 16‑21 °С, днем — 22‑27 °С, местами потеплеет до 29 °С. Ветер 6‑11 м/с, местами 12‑17 м/с, на участке Анапа — Геленджик днем порывы до 20‑24 м/с, в воскресенье усиление до 25‑28 м/с.

Температура морской воды в районе Ейска и Приморско-Ахтарска, а также в Геленджике — 22‑23 °С, на участке от Темрюка до Туапсе и в Сочи — 19‑21 °С.

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