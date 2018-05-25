В выходные на Кубани прогнозируют дожди и жару до 30 °С

Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 26 и 27 мая

По данным Краснодарского гидрометцентра, в субботу в крае местами пройдут дожди и грозы, в отдельных пунктах сильный дождь и град. В воскресенье осадков не ожидается, однако в горах и предгорьях возможны кратковременные осадки, в том числе грозы.

В ночь на 26 мая термометры покажут 14‑19 °С, ночью 27 мая будет 11‑16 °С, местами на севере и востоке похолодает до 9 °С. Днем прогнозируют 22‑27 °С, в субботу на юге местами до 30 °С. Ветер 5‑10 м/с, местами порывы 12‑17 м/с.

В Краснодаре будет облачно, осадков не ожидается. По ночам температура опустится до 16‑18 °С, днем потеплеет до 25‑27 °С. В субботу будет слабый ветер 1‑3 м/с, в воскресенье ветер усилится до 8 м/с.