Сборная России представила новую гостевую форму

Сборная России по футболу 20 марта презентовала комплект новой гостевой формы

Новый выездной комплект формы, в которой сборная выступит в том числе на чемпионате мира, выполнен в белом цвете. На футболки нанесен логотип Российского футбольного союза и технического спонсора — компании Adidas.

Фотографии игроков национальной команды Алексея Миранчука, Федора Смолова, Антона Швеца, Кирилла Комбарова и Александра Самедова опубликованы в соцсетях сборной России и самих футболистов.

Встречаем нашу новую гостевую форму от @adidasfootball Закажи свою на сайте: https://t.co/8H2sIyoduQ #ясоздаю #СборнаяРоссии pic.twitter.com/7Hemt0bwzO

Напомним, сейчас команда Станислава Черчесова проводит сборы перед товарищескими матчами: 23 марта россияне сыграют в Москве со сборной Бразилии, а 27 марта в Санкт-Петербурге они встретятся с командой Франции.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2017 года сборная России представила комплект домашней формы на чемпионат мира 2018 года.