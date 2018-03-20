Сборная России представила новую гостевую форму

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Сборная России по футболу 20 марта презентовала комплект новой гостевой формы

Фотографии игроков национальной команды Алексея Миранчука, Федора Смолова, Антона Швеца, Кирилла Комбарова и Александра Самедова опубликованы в соцсетях сборной России и самих футболистов.

Новый выездной комплект формы, в которой сборная выступит в том числе на чемпионате мира, выполнен в белом цвете. На футболки нанесен логотип Российского футбольного союза и технического спонсора — компании Adidas.

Напомним, сейчас команда Станислава Черчесова проводит сборы перед товарищескими матчами: 23 марта россияне сыграют в Москве со сборной Бразилии, а 27 марта в Санкт-Петербурге они встретятся с командой Франции.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2017 года сборная России представила комплект домашней формы на чемпионат мира 2018 года.

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