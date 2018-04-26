Стартовало голосование за девиз сборной России на ЧМ-2018
На сайте Международной федерации футбола 26 апреля объявили о старте голосования по выбору девиза сборной России на чемпионат мира по футболу
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Болельщикам предложили выбрать один из трех вариантов: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе». Также проходит голосование по выбору девизов для остальных сборных.
Девиз, который получит больше всего голосов, нанесут на автобус сборной России, а его автор получит возможность попасть на матч турнира. Голосование будет проходить в соцсетях ЧМ-2018 до 14 мая, а победителя объявят 25 мая, сообщается на сайте ФИФА.
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Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
Как сообщали Юга.ру, в мае 2017 года россияне выбирали девиз для сборной на Кубок конфедераций. По итогам голосования победила фраза «Будь верен своей команде!». Предлагалось еще два варианта слогана: «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!» и «Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!».
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