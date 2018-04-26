Стартовало голосование за девиз сборной России на ЧМ-2018

На сайте Международной федерации футбола 26 апреля объявили о старте голосования по выбору девиза сборной России на чемпионат мира по футболу

Болельщикам предложили выбрать один из трех вариантов: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе». Также проходит голосование по выбору девизов для остальных сборных.

Девиз, который получит больше всего голосов, нанесут на автобус сборной России, а его автор получит возможность попасть на матч турнира. Голосование будет проходить в соцсетях ЧМ-2018 до 14 мая, а победителя объявят 25 мая, сообщается на сайте ФИФА.