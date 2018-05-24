Гости ЧМ-2018 отметят в Сочи День балалайки
В Сочи подготовили план культурных мероприятий во время проведения чемпионата мира по футболу
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Болельщики смогут познакомиться с Россией, посетив выставки русской живописи и литературы, ярмарки декоративно-прикладного искусства и послушав классические произведения в исполнении российских музыкантов-народников. Например, гости мундиаля отметят в Сочи День балалайки.
«23 июня в Зале органной и камерной музыки жители и гости Сочи смогут послушать игру на национальном музыкальном инструменте — балалайке. Кроме того, Россия, известная всему миру своим балетом, представит гостям чемпионата мира лучшие постановки в рамках Международного конкурса Юрия Григоровича "Молодой балет мира". Он пройдет в Зимнем театре с 16 по 22 июня», — рассказали в пресс-службе мэрии курорта.
Конкурс балета сменит фестиваль «Театральный Олимп», на котором ведущие театры России покажут свои спектакли. В июле в сочинской филармонии пианист Денис Мацуев вместе с другими известными музыкантами проведет фестиваль Crescendo.
Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи.
Как сообщали Юга.ру, в марте 2017 года стало известно, что музыкальным инструментом болельщиков мундиаля могут стать «ложки победы».
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