Гости ЧМ-2018 отметят в Сочи День балалайки

В Сочи подготовили план культурных мероприятий во время проведения чемпионата мира по футболу

Болельщики смогут познакомиться с Россией, посетив выставки русской живописи и литературы, ярмарки декоративно-прикладного искусства и послушав классические произведения в исполнении российских музыкантов-народников. Например, гости мундиаля отметят в Сочи День балалайки.

«23 июня в Зале органной и камерной музыки жители и гости Сочи смогут послушать игру на национальном музыкальном инструменте — балалайке. Кроме того, Россия, известная всему миру своим балетом, представит гостям чемпионата мира лучшие постановки в рамках Международного конкурса Юрия Григоровича "Молодой балет мира". Он пройдет в Зимнем театре с 16 по 22 июня», — рассказали в пресс-службе мэрии курорта.

Конкурс балета сменит фестиваль «Театральный Олимп», на котором ведущие театры России покажут свои спектакли. В июле в сочинской филармонии пианист Денис Мацуев вместе с другими известными музыкантами проведет фестиваль Crescendo.