Ткачев остается в правительстве? Гордеев не хочет совмещать пост вице-премьера и министра сельского хозяйства
Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев заявил, что не рассматривает совмещение должностей вице-премьера и министра сельского хозяйства
Он пояснил, что решение о совмещении этих двух должностей должен принимать глава государства.
«Нет, не рассматриваю, это решение за президентом», — сказал Гордеев, отвечая на вопрос журналистов.
Гордеев уже совмещал должности вице-премьера и министра сельского хозяйства с 2000 по 2004 год, отмечает «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, ранее в СМИ появилась информация, что Министерство сельского хозяйства РФ возглавит Алексей Гордеев, предложенный на пост вице-премьера. В связи с этим Александр Ткачев может покинуть свой пост.
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