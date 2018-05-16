Ткачев остается в правительстве? Гордеев не хочет совмещать пост вице-премьера и министра сельского хозяйства

Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев заявил, что не рассматривает совмещение должностей вице-премьера и министра сельского хозяйства

Он пояснил, что решение о совмещении этих двух должностей должен принимать глава государства.

«Нет, не рассматриваю, это решение за президентом», — сказал Гордеев, отвечая на вопрос журналистов.

Гордеев уже совмещал должности вице-премьера и министра сельского хозяйства с 2000 по 2004 год, отмечает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, ранее в СМИ появилась информация, что Министерство сельского хозяйства РФ возглавит Алексей Гордеев, предложенный на пост вице-премьера. В связи с этим Александр Ткачев может покинуть свой пост.