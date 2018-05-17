СКР завел дело на журналиста из США, призвавшего взорвать Крымский мост

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении гражданина США Тома Рогана, призвавшего Украину в своей статье в издании Washington Examiner подорвать Крымский мост

Том Роган опубликовал в журнале и на сайте издания статью под названием «Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge» (Украине нужно взорвать Крымский мост Путина).

«Как полагает следствие, в статье усматриваются признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации, имеющей цель дестабилизации деятельности органов власти РФ и воздействия на принятие ими решений, то есть совершения преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ», — сообщили в пресс-службе СК РФ.