СКР завел дело на журналиста из США, призвавшего взорвать Крымский мост
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении гражданина США Тома Рогана, призвавшего Украину в своей статье в издании Washington Examiner подорвать Крымский мост
Том Роган опубликовал в журнале и на сайте издания статью под названием «Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge» (Украине нужно взорвать Крымский мост Путина).
«Как полагает следствие, в статье усматриваются признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации, имеющей цель дестабилизации деятельности органов власти РФ и воздействия на принятие ими решений, то есть совершения преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ», — сообщили в пресс-службе СК РФ.
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Отмечается, что проводится психолого-лингвистическая экспертиза материала и иные следственные действия, в том числе — доследственная проверка в отношении редактора Washington Examiner по факту публикации статьи.
Как сообщали Юга.ру, церемония открытия автодорожной части Крымского моста, в которой президент принял участие, состоялась 15 мая. За рулем КамАЗа Путин проехал весь мост за 16 минут.
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