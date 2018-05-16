В ФСО объяснили, почему Путин не пристегнулся, когда ехал на КамАЗе по Крымскому мосту

В Федеральной службе охраны рассказали, почему президент Владимир Путин не пристегнулся ремнем безопасности, когда ехал за рулем КамАЗа по Крымскому мосту

Как сообщали Юга.ру, церемония открытия автодорожной части Крымского моста, в которой Путин принял участие, состоялась 15 мая. За рулем КамАЗа президент проехал весь мост за 16 минут.

Заместитель начальника центра по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов напомнил, что официально движение по мосту было открыто 16 мая, а на момент торжественной церемонии открытия мост еще не получил статуса дороги общественного пользования.