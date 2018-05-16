В ФСО объяснили, почему Путин не пристегнулся, когда ехал на КамАЗе по Крымскому мосту
В Федеральной службе охраны рассказали, почему президент Владимир Путин не пристегнулся ремнем безопасности, когда ехал за рулем КамАЗа по Крымскому мосту
Как сообщали Юга.ру, церемония открытия автодорожной части Крымского моста, в которой Путин принял участие, состоялась 15 мая. За рулем КамАЗа президент проехал весь мост за 16 минут.
Заместитель начальника центра по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов напомнил, что официально движение по мосту было открыто 16 мая, а на момент торжественной церемонии открытия мост еще не получил статуса дороги общественного пользования.
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«Президент Владимир Путин принял участие в культурно-массовом мероприятии — торжественном открытии Крымского моста 15 мая. На тот момент Крымский мост не являлся дорогой общего пользования, а фактически имел статус строительной площадки. Движение по которой не регулируется нормами ПДД», — цитирует Симонова «Газета.Ru».
Он также добавил, что неиспользование ремней безопасности не создало угрозы для безопасности президента.
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