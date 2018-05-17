Суд арестовал банковские счета совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых

Дагестан, Вся Россия

Распечатать

Тверской суд Москвы наложил арест на банковские счета совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судом наложен арест на их банковские счета», — сказала пресс-секретарь Анастасия Дзюрко.

Ранее у Магомедовых провели обыски. Суд наложил обеспечительный арест на изъятые деньги.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, в отношении владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых завели уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Особо крупная растрата», «Создание организованного преступного сообщества». Бизнесменов задержали в Москве 31 марта. Тверской суд Москвы отправил Магомедовых под арест. В мае Магомедовым предъявили обвинение.

Группа «Сумма» имеет активы в нефтегазовом секторе, портовой логистике, строительстве, телекоме и инжиниринге. Группе принадлежат крупные доли в Новороссийском морском торговом порту, группе Fesco, «Трансконтейнере», НКХП, «Объединенной зерновой компании». Она контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию, а также инжиниринговый «Глобалэлектросервис» и строительную компанию «Стройновации».

Деньги Суд
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

МВД предложило разрешить инвалидам парковаться под знаком «Стоянка запрещена»
Госдума во втором чтении приняла закон о контрсанкциях
В Ростове водитель Mercedes врезался в две маршрутки, автобус и сбежал с места ДТП
Краснодар и Сочи изобразили в виде персонажей аниме
ООН прогнозирует сокращение населения России к 2050 году
Житель Новороссийска пожаловался на бездействие врача больницы. Полиция начала проверку

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале