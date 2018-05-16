В Краснодаре отремонтируют мост через железную дорогу на трассе «Дон»

В Краснодаре до 30 мая проведут ремонт путепровода на подходе к улице Уральской по трассе М4 «Дон».

«Подрядные организации организуют работы по замене слоя гидроизоляции на путепроводе через ж/д пути автомобильной дороги федерального значения М4 "Дон" в районе улицы Уральской. Ремонт будет проходить в рамках исполнения гарантийных обязательств. В связи с высоким уровнем интенсивности транспортных потоков, как транзитных, так и местных, на подходах к путепроводу возможны затруднения при движении автотранспорта», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

По его словам, водителям нужно учитывать эту ситуацию при планировании маршрутов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.