В Краснодаре отремонтируют мост через железную дорогу на трассе «Дон»

Краснодарский край

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В Краснодаре до 30 мая проведут ремонт путепровода на подходе к улице Уральской по трассе М4 «Дон».

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«Подрядные организации организуют работы по замене слоя гидроизоляции на путепроводе через ж/д пути автомобильной дороги федерального значения М4 "Дон" в районе улицы Уральской. Ремонт будет проходить в рамках исполнения гарантийных обязательств. В связи с высоким уровнем интенсивности транспортных потоков, как транзитных, так и местных, на подходах к путепроводу возможны затруднения при движении автотранспорта», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

По его словам, водителям нужно учитывать эту ситуацию при планировании маршрутов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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