В Краснодаре ремонт дорог ведут на 45 участках
В Краснодаре продолжают асфальтировать дороги на 45 участках из 63 запланированных
«Ремонт дорог ведут запланированными темпами. Для организации движения транспорта в местах проведения работ выставили соответствующие временные дорожные знаки», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Дороги асфальтируют восемь подрядных организаций. Среди 45 участков, где ведут работы, улица Гимназическая на промежутке от Коммунаров до Леваневского, Индустриальная — от Захарова до Красина, Бабушкина — от Красной до Академика Трубилина, Комсомольская — от Тюляева до Кирова, Гаврилова — от Красных Партизан до Красной, Трамвайная — от Мачуги до Ставропольской, Автолюбителей — от Мачуги до Невкипелого. Продолжается ремонт Привокзальной площади. Дорожные работы здесь будут выполнены в три этапа.
Архипов уточнил, что на всех ремонтируемых участках дорог выставили временные ограничительные знаки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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Как сообщали Юга.ру, в 2018 году в Краснодаре планируется починить более 80 км дорог. На реализацию федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» Краснодару выделили 1,9 млрд рублей, из которых 987 млн — федеральные деньги, 889 млн — краевые и 98 млн — средства городского бюджета.
На сайте администрации Краснодара опубликован график проведения ремонтных работ на 63 участках города в 2018 году.
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