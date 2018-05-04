В Краснодаре ремонт дорог ведут на 45 участках

В Краснодаре продолжают асфальтировать дороги на 45 участках из 63 запланированных

«Ремонт дорог ведут запланированными темпами. Для организации движения транспорта в местах проведения работ выставили соответствующие временные дорожные знаки», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Дороги асфальтируют восемь подрядных организаций. Среди 45 участков, где ведут работы, улица Гимназическая на промежутке от Коммунаров до Леваневского, Индустриальная — от Захарова до Красина, Бабушкина — от Красной до Академика Трубилина, Комсомольская — от Тюляева до Кирова, Гаврилова — от Красных Партизан до Красной, Трамвайная — от Мачуги до Ставропольской, Автолюбителей — от Мачуги до Невкипелого. Продолжается ремонт Привокзальной площади. Дорожные работы здесь будут выполнены в три этапа.

Архипов уточнил, что на всех ремонтируемых участках дорог выставили временные ограничительные знаки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.