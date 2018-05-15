Около 200 км трассы «Дон» в Краснодарском крае станут платными в 2018 году
Два участка федеральной трассы М-4 «Дон» общей протяженностью 200 км станут платными до конца 2018 года
Об этом стало известно на заседании в Законодательном собрании Краснодарского края с участием представителей ГК «Российские автомобильные дороги».
«Платная дорога будет максимально безопасной. Ее оборудуют светодиодным освещением, надземными переходами, современным покрытием. На платных участках будут дежурить аварийные комиссары, которые будут оказывать всю необходимую помощь автомобилистам. По статистике, аварийность на платных дорогах снижается в два раза», — подчеркнул зампредседателя правления госкомпании Дмитрий Дерингер.
Он уточнил, что открытие платных участков намечено на третий квартал. Оплатить проезд можно будет наличными, банковской картой, мобильными платежными системами, также будут предусмотрены скидки.
Для тех, кто не хочет платить, предусмотрены альтернативные варианты объезда — по муниципальным дорогам.
«Реализация проекта платных автомобильных дорог направлена на решение проблем с пробками и со скоростным режимом на территории Кубани. Деньги, полученные от сбора платы за проезд, пойдут на содержание и ремонт этого участка автомобильной дороги», — отметил в свою очередь председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель.
Как сообщали Юга.ру, часть участков М4 «Дон» в Ростовской области и Краснодарском крае стала платной с августа 2017 года. Стоимость проезда составляет в среднем 1,5 рубля за километр пути.
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