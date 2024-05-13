Краснодарка, которую муж насильно увез из шелтера, опровергла информацию о похищении и домашнем насилии
Жительница Краснодара Мария Смелая записала видеообращение, в котором она опровергла сообщения правозащитников о её похищении из шелтера, где она скрывалась от домашнего насилия
Предыстория. 9 мая правозащитный проект «Кавказ без матери» сообщил, что краснодарку Марию Смелую похитил из шелтера ее муж Чингисхан Шабазов с сообщниками. По данным проекта, супруг регулярно избивал Марию, вывозил в лес и угрожал ей расправой, при этом девушка была беременна их сыном. Правозащитники добавили, что Шабазов созванивался с ними, пригрозил одной из сотрудниц изнасилованием и дал послушать голос Марии, но не поговорить с ней.
11 мая в пабликах Краснодара появилось сообщение от имени Марии Смелой о том, что с ней и ребенком все хорошо, похищения не было, а в Москву она уехала после небольшой ссоры с мужем.
Читатели в комментариях не поверили, что сообщение написала сама девушка, так как ранее она обратилась за помощью в правозащитный проект «Кавказ без матери» из-за домашнего насилия. 7 мая его сотрудники разместили девушку в шелтере в Москве, а спустя два дня супруг Смелой — Чингисхан Шабазов — похитил её и увез обратно в Краснодар.
13 мая девушка записала видеообращение, в котором уже на камеру опровергла информацию о похищении. По словам Марии, в шелтере ей запрещали общаться с матерью и мужем, родственники забеспокоились, нашли её и забрали. Также она добавила, что муж ее не избивал, это была обычная семейная ссора, а к правозащитникам она обратилась на эмоциях из-за обиды.
«Домашнее насилие стало визитной карточкой»:
Основательница правозащитного проекта «Кавказ без матери» Лидия Михальченко рассказала Юга.ру, что после личных угроз Чингисхана Шабазова она готовит заявление председателю СК России Александру Бастрыкину. Представители шелтера, по ее словам, в полицию не обращались.
«Шабазов смог их запугать. Такая груда мяса с кулаками, с противной мордой налетела на женщин, била их, пугала, вырывала с камеру. Я знаю, насколько это страшно, и уже не хочешь никакой полиции. Их можно понять».
На вопрос о том, как Шабазов и сообщники нашли шелтер и забрали девушку, Лидия выдвинула две версии:
«Либо у Шабазова есть связи в правоохранительных органах, где ему помогли узнать местонахождение телефона по номеру — у Марии был с собой сотовый. Либо на ее телефоне было установлено приложение для родительского контроля. Я думаю, Шабазов подвергал Марию тотальному контролю. Это подтверждали и несколько её подруг».
Также Лидия Михальченко объяснила, почему Мария Смелая после возвращения из шелтера обвиняет правозащитников в дезинформации.
«Жертва насилия находится под прессингом. Она говорит то, что он хочет услышать, она говорит, что все вокруг виноваты, только он хороший. Она защищает абьюзера — это явление хорошо известно в психологии. Плюс девушка подавлена — она предприняла попытку освободиться, но ее вернули — план провалился.
У меня нет претензий к Марии, что она ввела меня в заблуждение. Но, допустим, это так. Она такая взбалмошная дамочка и просто обиделась на мужа. Настолько обиделась, что нашла в сети правозащитный проект и готова была бежать в любой город? Мы не первый год работаем с жертвами насилия и можем за 15 минут разговора отличить, когда женщина правда нуждается в срочной помощи».
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