Краснодарка, которую муж насильно увез из шелтера, опровергла информацию о похищении и домашнем насилии

Жительница Краснодара Мария Смелая записала видеообращение, в котором она опровергла сообщения правозащитников о её похищении из шелтера, где она скрывалась от домашнего насилия

Предыстория. 9 мая правозащитный проект «Кавказ без матери» сообщил, что краснодарку Марию Смелую похитил из шелтера ее муж Чингисхан Шабазов с сообщниками. По данным проекта, супруг регулярно избивал Марию, вывозил в лес и угрожал ей расправой, при этом девушка была беременна их сыном. Правозащитники добавили, что Шабазов созванивался с ними, пригрозил одной из сотрудниц изнасилованием и дал послушать голос Марии, но не поговорить с ней.

11 мая в пабликах Краснодара появилось сообщение от имени Марии Смелой о том, что с ней и ребенком все хорошо, похищения не было, а в Москву она уехала после небольшой ссоры с мужем.

Читатели в комментариях не поверили, что сообщение написала сама девушка, так как ранее она обратилась за помощью в правозащитный проект «Кавказ без матери» из-за домашнего насилия. 7 мая его сотрудники разместили девушку в шелтере в Москве, а спустя два дня супруг Смелой — Чингисхан Шабазов — похитил её и увез обратно в Краснодар.

13 мая девушка записала видеообращение, в котором уже на камеру опровергла информацию о похищении. По словам Марии, в шелтере ей запрещали общаться с матерью и мужем, родственники забеспокоились, нашли её и забрали. Также она добавила, что муж ее не избивал, это была обычная семейная ссора, а к правозащитникам она обратилась на эмоциях из-за обиды.