В Краснодаре пройдет фотовыставка «Светопись». Покажут жанровые снимки с игрой света и тени на городских улицах

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале 15 мая откроется межрегиональная экспозиция «Светопись» (12+)

Посетители увидят около 100 работ от известных фотохудожников из разных городов России. Представлены произведения, созданные в разных жанрах: живописные портреты и натюрморты, необычные пейзажи, жанровые снимки с игрой света и тени на городских улицах.

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«Отдельного внимания заслуживают фотографии, сделанные с помощью мягкорисующей оптики и различных технических приемов с освещением. Объединяет их одно — это умение взволновать зрителя своей красотой. Фотохудожники строят воздушные иллюзии, погружая в мягкое пространство, наполненное метафизическим светом», — рассказали в пресс-службе выставочного зала.

Большинство из авторов являются членами Союза фотохудожников России. 

Выставка будет работать до 26 мая по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей.

Как писали Юга.ру, персональная выставка Павла Мартыненко «Прозрачёт. Устройство (счётчик) взаимной про зрачности» начнет работу 16 мая в «Галерее Ларина». Будут демонстрироваться графика, фотоработы и инсталляции.

Афиша Выставки Искусство Музеи Развлечения

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