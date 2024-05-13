В Краснодаре пройдет фотовыставка «Светопись». Покажут жанровые снимки с игрой света и тени на городских улицах
В Краснодарском краевом выставочном зале 15 мая откроется межрегиональная экспозиция «Светопись» (12+)
Посетители увидят около 100 работ от известных фотохудожников из разных городов России. Представлены произведения, созданные в разных жанрах: живописные портреты и натюрморты, необычные пейзажи, жанровые снимки с игрой света и тени на городских улицах.
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«Отдельного внимания заслуживают фотографии, сделанные с помощью мягкорисующей оптики и различных технических приемов с освещением. Объединяет их одно — это умение взволновать зрителя своей красотой. Фотохудожники строят воздушные иллюзии, погружая в мягкое пространство, наполненное метафизическим светом», — рассказали в пресс-службе выставочного зала.
Большинство из авторов являются членами Союза фотохудожников России.
Выставка будет работать до 26 мая по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей.
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