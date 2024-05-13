В Краснодаре пройдет фотовыставка «Светопись». Покажут жанровые снимки с игрой света и тени на городских улицах

Посетители увидят около 100 работ от известных фотохудожников из разных городов России. Представлены произведения, созданные в разных жанрах: живописные портреты и натюрморты, необычные пейзажи, жанровые снимки с игрой света и тени на городских улицах.

«Отдельного внимания заслуживают фотографии, сделанные с помощью мягкорисующей оптики и различных технических приемов с освещением. Объединяет их одно — это умение взволновать зрителя своей красотой. Фотохудожники строят воздушные иллюзии, погружая в мягкое пространство, наполненное метафизическим светом», — рассказали в пресс-службе выставочного зала.

Большинство из авторов являются членами Союза фотохудожников России.

Выставка будет работать до 26 мая по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей.