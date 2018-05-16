В Молодежном микрорайоне Краснодара построят школу на 1,1 тыс. мест

В Краснодаре застройщику выдали разрешение на строительство школы в микрорайоне Молодежном

Строительно-инвестиционная компания «Наш город» за собственные средства разработала проектную документацию, получила положительное заключение госэкспертизы и разрешение на строительство общеобразовательного учреждения.

Директор департамента строительства администрации Краснодара Максим Карпенко сообщил, что задача возведения школы в Молодежном находится на личном контроле мэра города Евгения Первышова.

«Для старта строительства нужны серьезные финансовые средства со стороны компании-инвестора, которая будет возводить образовательное учреждение за свой счет», — отметил Карпенко.

Он добавил, что строительный холдинг, в который входит «Наш город», за собственные деньги возводит школу на 1 тыс. 550 мест в Московском микрорайоне на улице Байбакова, 17. Наружные и внутренние стены второго и третьего этажей здания уже начали отделывать кирпичной кладкой.

Напомним, в августе 2017 года сообщалось, что строительство объекта рассчитывается завершить летом 2018-го, чтобы в сентябре дети могли пойти в новую школу. 16 мая в пресс-службе администрации Краснодара рассказали, что образовательное учреждение на Байбакова планируется сдать до конца этого года, а в 2019-м город выкупит школу за счет краевых средств, которые предусмотрены в бюджете.

После завершения строительства этого объекта, в первой половите 2019 года компания «Наш город» рассчитывает приступить к возведению школы на улице 4-й Целиноградской.

Помимо этого, сейчас в Краснодаре по федеральной программе «Жилище» строят пять общеобразовательных учреждений — три школы и два корпуса к существующим, а также три детских сада. В хуторе Ленина на улице Наримановской, 28 завершается строительство общеобразовательного учреждения на 1 тыс. мест.

Как сообщали Юга.ру, в середине апреля в микрорайоне «Губернский» завершили строительство школы на 1 тыс. 550 мест, возведенной за собственные средства застройщика. Сейчас идет процедура ее выкупа в собственность города и подготовка к открытию, запланированному на 1 сентября 2018 года.