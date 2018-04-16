В Краснодаре завершили строительство школы в микрорайоне «Губернский»

В Краснодаре ввели в эксплуатацию школу в микрорайоне «Губернский»

Новую школу возвел застройщик микрорайона — группа компаний «ЮгСтройИнвест». Возведение школы стартовало в августе 2016 года. Сейчас новое образовательное учреждение полностью готово принять учеников. Школа рассчитана на 1 тыс. 550 детей.

«Группа компаний "ЮгСтройИнвест" не просто учла самые современные стандарты образования. На этапе проектирования застройщик стремился воплотить в жизнь пожелания педагогов, учеников и их родителей. Стоит отметить, что компании это удалось. Новую школу можно назвать местом, где дети не только будут получать знания, но и развиваться творчески, осваивать разные виды спорта», — сообщили в пресс-службе компании.

Общая площадь школы вместе с прилегающей территорией составляет более 25 тыс. кв. метров. В учреждении есть классы с интерактивными досками, современные мастерские и лабораторные, четыре спортзала и тренажерный зал, хореографические залы, а также большой актовый зал с репетиционными, гримерными и режиссерскими.

На прилегающей территории обустроили большой футбольный стадион, площадки для занятий спортом и проведения торжественных мероприятий.

Новая школа пополнила ряд социальных объектов, которые группа компаний «ЮгСтройИнвест» возводит в микрорайонах одновременно с домами. В «Губернском» уже сдали шесть домов. У жителей есть в шаговой доступности все необходимое: детский сад, школа, отделение полиции, спортивные и детские игровые площадки, крытый тренажерный зал, три аллеи общей площадью более 2,5 га и роллердром.

Сейчас группа компаний занимает четвертое место в рейтинге крупнейших застройщиков России. Она является обладателем золотого знака «Надежный застройщик России» и премии «Лидер года», победителем национального конкурса «Сделано в России», лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».