Хоккеисты сборной России установили рекорд на ЧМ в Дании

Федерация хоккея России сообщила о рекорде национальной сборной на чемпионате мира, который проходит в Дании

Сборная России по хоккею установила рекорд отечественных команд по минутам без пропущенных шайб на чемпионатах мира со старта турнира.

Напомним, российские хоккеисты одержали крупные победы над сборными Франции (7:0), Австрии (7:0) и Белоруссии (6:0). Серия стала рекордной — ранее команде ни разу не удавалось провести без пропущенных голов три стартовых матча ЧМ.

«180 минут со старта чемпионата мира без пропущенных шайб — это новый рекорд отечественной сборной на данных турнирах. До вчерашнего дня максимум был 139 минут и 47 секунд на чемпионате мира 1983 года», — говорится в сообщении ФХР.

На ЧМ-2017 сборная России установила также рекорд по общему времени без пропущенных шайб — 201 минута и 50 секунд.