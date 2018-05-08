Хоккеисты сборной России установили рекорд на ЧМ в Дании

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Федерация хоккея России сообщила о рекорде национальной сборной на чемпионате мира, который проходит в Дании

Сборная России по хоккею установила рекорд отечественных команд по минутам без пропущенных шайб на чемпионатах мира со старта турнира.

Напомним, российские хоккеисты одержали крупные победы над сборными Франции (7:0), Австрии (7:0) и Белоруссии (6:0). Серия стала рекордной — ранее команде ни разу не удавалось провести без пропущенных голов три стартовых матча ЧМ.

«180 минут со старта чемпионата мира без пропущенных шайб — это новый рекорд отечественной сборной на данных турнирах. До вчерашнего дня максимум был 139 минут и 47 секунд на чемпионате мира 1983 года», — говорится в сообщении ФХР.

На ЧМ-2017 сборная России установила также рекорд по общему времени без пропущенных шайб — 201 минута и 50 секунд.

ЧМ-2018 по хоккею проходит с 4 по 20 мая. Следующий матч подопечные Ильи Воробьева проведут 10 мая. Соперником станет сборная Чехии.

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