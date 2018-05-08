Хоккеисты сборной России установили рекорд на ЧМ в Дании
Федерация хоккея России сообщила о рекорде национальной сборной на чемпионате мира, который проходит в Дании
Сборная России по хоккею установила рекорд отечественных команд по минутам без пропущенных шайб на чемпионатах мира со старта турнира.
Напомним, российские хоккеисты одержали крупные победы над сборными Франции (7:0), Австрии (7:0) и Белоруссии (6:0). Серия стала рекордной — ранее команде ни разу не удавалось провести без пропущенных голов три стартовых матча ЧМ.
«180 минут со старта чемпионата мира без пропущенных шайб — это новый рекорд отечественной сборной на данных турнирах. До вчерашнего дня максимум был 139 минут и 47 секунд на чемпионате мира 1983 года», — говорится в сообщении ФХР.
На ЧМ-2017 сборная России установила также рекорд по общему времени без пропущенных шайб — 201 минута и 50 секунд.
�� ÐÐ¾Ð²Ñ‹Ð¹ Ñ€ÐµÐºÐ¾Ñ€Ð´ ÑÐ±Ð¾Ñ€Ð½Ð¾Ð¹ Ð½Ð° Ñ‡ÐµÐ¼Ð¿Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ñ‚Ð°Ñ… Ð¼Ð¸Ñ€Ð°, Ð´Ð¾ÑÑ‚Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ°Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð° Ð¸ Ð²Ñ€Ð°Ñ‚Ð°Ñ€Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ‹, Ð¼Ð°ÑÑÐ° Ð´Ñ€ÑƒÐ³Ð¸Ñ… Ð»ÑŽÐ±Ð¾Ð¿Ñ‹Ñ‚Ð½Ñ‹Ñ… Ñ„Ð°ÐºÑ‚Ð¾Ð² - ÑÑ‚Ð°Ñ‚Ð¸ÑÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¸Ðµ Ð¸Ñ‚Ð¾Ð³Ð¸ Ð¸Ð³Ñ€Ñ‹ Ñ Ð‘ÐµÐ»Ð°Ñ€ÑƒÑÑŒÑŽ Ð·Ð°ÑÐ»ÑƒÐ¶Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ‚ Ð²Ð°ÑˆÐµÐ³Ð¾ Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ: https://t.co/J6GhTfhBuo pic.twitter.com/zLBRpC5JWW— Ð¥Ð¾ÐºÐºÐµÐ¹ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ (@russiahockey) May 8, 2018
ЧМ-2018 по хоккею проходит с 4 по 20 мая. Следующий матч подопечные Ильи Воробьева проведут 10 мая. Соперником станет сборная Чехии.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.