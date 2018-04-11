Центр Кудрина запланировал к 2034 году рост пенсионного возраста до 63-65 лет

Центр стратегических разработок представил стратегию, предусматривающую увеличение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 году

Из доклада ЦСР «Стратегия развития страны 2018-2024» следует, что благодаря более долгой и здоровой жизни жители России смогут дольше оставаться активными и востребованными. В течение 16 лет пенсионный возраст будет постепенно повышаться и к 2034 году составит 63 года у женщин и 65 лет у мужчин.

Благодаря повышению пенсионного возраста у граждан даже в зрелом возрасте появится возможность реализовать себя в профессии и получить более высокий доход в старости, передает РИА «Новости».

«Поработал на пять лет дольше — получил пенсию на треть выше», — отметили авторы доклада.

Также к 2024 году ожидается рост среднего размера пенсии по старости, а к 2034 году он будет в два раза выше прожиточного минимума, выплаты вырастут минимум на треть.

Кроме того, эксперты считают, что к 2024 году уровень бедности в России снизится до 10% и сравняется с наиболее развитыми странами Европы.