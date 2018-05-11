Минфин РФ предложил сократить расходы на пенсии

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В Министерстве финансов РФ предложили уменьшить бюджетные расходы на пенсионное обеспечение в 2018 году

Это следует из проекта поправок в бюджет, размещенного на федеральном портале нормативных правовых актов.

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Расходы в разделе «Социальная политика» сократятся на 52,93 млрд рублей, в том числе пенсионное обеспечение предлагается уменьшить на 51,5 млрд. В соцобеспечении Минфин предлагает сократить расходы на 5,9 млрд рублей. Так, на господдержку инвалидам потратят на 2,23 млрд рублей меньше, чем за прошлый период.

Согласно документу, на поддержку силовых структур, обеспечивающих нацбезопасность, выделят на 20,3 млрд рублей больше. Финансирование армии увеличится на 2,3 млрд, поддержка экономики — на 5,3 млрд, образования — на 3,4 млрд. На систему исполнения наказаний потратят 4,6 млрд рублей.

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Всего правительство планирует выделить на армию и силовиков около 5 трлн рублей.

Средний размер назначенных пенсий в первом квартале 2018 года составил 13 тыс. 317 рублей, передает RT.

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