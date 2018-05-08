Медведев анонсировал изменение пенсионного возраста в РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, выступая в Госдуме, что в ближайшее время правительство подготовит законопроект, с предложениями об изменении пенсионного возраста

Вопрос о возможном повышении пенсионного возраста Медведеву задал депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Медведев в своем ответе не стал говорить, что пенсионный возраст будет повышен, но намекнул на это, ответив, что властям «нужно принимать решение по поводу пенсионного возраста». Он напомнил, что нынешний возраст выхода на пенсию устанавливался в 1930-е годы., когда продолжительность жизни составляла лишь около 40 лет. Сейчас ожидаемая продолжительность жизни в России превышает 72 года.

Медведев заявил, что правительство подготовит свои предложения по поводу пенсионного возраста в ближайшее время и внесет их на рассмотрение Госдумы.

Во время итогового отчета о работе правительства в Госдуме 11 апреля Медведев подчеркивал, что изменение пенсионного возраста «давно назрело», пишут «Ведомости».