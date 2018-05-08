Медведев анонсировал изменение пенсионного возраста в РФ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, выступая в Госдуме, что в ближайшее время правительство подготовит законопроект, с предложениями об изменении пенсионного возраста
Вопрос о возможном повышении пенсионного возраста Медведеву задал депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Медведев в своем ответе не стал говорить, что пенсионный возраст будет повышен, но намекнул на это, ответив, что властям «нужно принимать решение по поводу пенсионного возраста». Он напомнил, что нынешний возраст выхода на пенсию устанавливался в 1930-е годы., когда продолжительность жизни составляла лишь около 40 лет. Сейчас ожидаемая продолжительность жизни в России превышает 72 года.
Медведев заявил, что правительство подготовит свои предложения по поводу пенсионного возраста в ближайшее время и внесет их на рассмотрение Госдумы.
Во время итогового отчета о работе правительства в Госдуме 11 апреля Медведев подчеркивал, что изменение пенсионного возраста «давно назрело», пишут «Ведомости».
Сейчас в РФ мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. Россия — одна из немногих стран СНГ, где пенсионный возраст остается столь низким. Число трудоспособных россиян сокращается, а пенсионеров, которых им предстоит содержать за счет взносов, растет. Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина предлагал постепенно повысить возраст выхода на пенсию к 2034 году до 63 лет у женщин и 65 у мужчин.
Как сообщали Юга.ру, также в октябре 2017 года в руководстве страны начали обсуждать возможность повышения минимального трудового стажа для выхода на пенсию по старости. Инициативу могут принять как альтернативу повышению пенсионного возраста.
В декабре 2017 года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума.
Читайте также:
7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента РФ. После правительство ушло в отставку. На пост премьер-министра страны Путин предложил Дмитрия Медведева, 8 мая он был утвержден в должности.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.