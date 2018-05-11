Генпрокуратура назвала Чечню, Ингушетию и Дагестан регионами с самым низким уровнем преступности

В Генеральной прокуратуре России заявили, что за последние пять лет преступность в стране снизилась

В пресс-службе рассказали, что количество преступлений сократилось с 1609,3 на 100 тыс. населения в 2012 году до 1402,2 на 100 тыс. населения в 2017 году.

Больше всего нарушений в минувшем году зафиксировали в Тыве (3662,8), Забайкальском крае (2501,6) и Бурятии (2399,1). Меньше всего преступлений совершили в Чечне (279,4), Ингушетии (334,3) и Дагестане (480,2).

Отмечается, что пять лет назад эти регионы также показали самый низкий уровень преступности, но в числе лидеров по количеству нарушений в 2012 году вместе с Забайкальем были Иркутская область и Приморский край, передает RT.

Кроме того, число преступлений, совершенных подростками, уменьшилось на 29,5% — с 64,2 до 45,2 тысяч. Больше всего несовершеннолетних нарушителей в Свердловской (2 тыс. 107 человек), Челябинской (1 тыс. 823 человека) и Иркутской (1 тыс. 570 человек) областях. Наименьшее число молодых людей, нарушивших закон, — в Ингушетия (14) Чечне (18) и в Чукотском автономном округе (19).

Как сообщали Юга.ру, в июне 2017 года Грозный возглавил рейтинг безопасных городов России.