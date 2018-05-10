Аэропорт Геленджика временно станет международным ради сборных Исландии и Швеции
В аэропорту Геленджика появятся таможенный и пограничный посты, чтобы он мог напрямую принять самолеты футбольных команд Швеции и Исландии к ЧМ-2018
Об этом сообщил замгубернатора Краснодарского края Николай Долуда.
«На этот период аэропорт города Геленджика будет функционировать как международный. Они будут принимать самолеты непосредственно в Геленджике <…> из Исландии, из Швеции», — цитирует Долуду ТАСС.
По его данным, сборные должны прибыть в Краснодарский край до 11 июня.
Аэропорт Геленджика — единственный аэропорт из четырех в Краснодарском крае, который не имеет статус международного.
Как сообщали Юга.ру, команды Исландии и Швеции выбрали Геленджик местом своего базирования на время мундиаля.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи. В Анапе будет базироваться сборная Дании, в Краснодаре разместится Испания, в Сочи — сборные Бразилии и Польши.
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