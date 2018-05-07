Дело об отравлении таллием сотрудников завода в Таганроге передали в СК

Ростовская область

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Следственный комитет по Ростовской области будет расследовать дело об отравлении таллием работников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева

Ранее Юга.ру сообщали, что СК передал МВД дело об отравлении таллием работников завода в Таганроге.

«Сегодня мы встречались с руководителем областного ростовского управления СК. Прокурор города Таганрога передал дело по инициативе СК в областное управление следователям по особо важным делам СК, в первый отдел. Образована следственная группа по делу. Обещали отдельно рассмотреть вопрос по погибшему, пока в рамках отдельной проверки. Основная версия — остается Шульга. Но Шульга отказался от признательных показаний, сказал, что он дал их под давлением», — сказал ТАСС адвокат Александр Попков, представляющий интересы пяти пострадавших.

Отравления сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева фиксировали с января. В больнице оказались 27 сотрудников, а одна из жительниц Таганрога Светлана Сакеевич уверяет, что ее сын умер от таллия — металла, который относится к высокотоксичным ядам. Она добивается эксгумации тела сына.

Подозреваемого в отравлении сотрудников — 37-летнего местного жителя — задержали полицейские. Им оказался сотрудник завода, инженер-конструктор Владислав Шульга. Он признал свою вину, но впоследствии отказался от показаний. По одной из версий, подозреваемый был недоволен тем, что вместо него на более оплачиваемую должность назначили его коллегу.

Отравления Следственный комитет
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