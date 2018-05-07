Дело об отравлении таллием сотрудников завода в Таганроге передали в СК

Следственный комитет по Ростовской области будет расследовать дело об отравлении таллием работников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева

Ранее Юга.ру сообщали, что СК передал МВД дело об отравлении таллием работников завода в Таганроге.

«Сегодня мы встречались с руководителем областного ростовского управления СК. Прокурор города Таганрога передал дело по инициативе СК в областное управление следователям по особо важным делам СК, в первый отдел. Образована следственная группа по делу. Обещали отдельно рассмотреть вопрос по погибшему, пока в рамках отдельной проверки. Основная версия — остается Шульга. Но Шульга отказался от признательных показаний, сказал, что он дал их под давлением», — сказал ТАСС адвокат Александр Попков, представляющий интересы пяти пострадавших.



Отравления сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева фиксировали с января. В больнице оказались 27 сотрудников, а одна из жительниц Таганрога Светлана Сакеевич уверяет, что ее сын умер от таллия — металла, который относится к высокотоксичным ядам. Она добивается эксгумации тела сына.

Подозреваемого в отравлении сотрудников — 37-летнего местного жителя — задержали полицейские. Им оказался сотрудник завода, инженер-конструктор Владислав Шульга. Он признал свою вину, но впоследствии отказался от показаний. По одной из версий, подозреваемый был недоволен тем, что вместо него на более оплачиваемую должность назначили его коллегу.