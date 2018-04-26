СК передал МВД дело об отравлении таллием работников завода в Таганроге

Следственный комитет РФ не будет расследовать дело об отравлении таллием работников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева, дело передано в МВД

«Коллективное заявление о преступлении главе СК РФ Александру Бастрыкину от семи пострадавших от отравления таллием в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева Следственный комитет рассматривать не будет. Он переслал его в следственное управление УВД Таганрога, куда дело передали из отдела дознания», — сказал ТАСС адвокат Александр Попков, представляющий интересы пяти пострадавших.



Пострадавшие просили СК возбудить уголовное дело об умышленном убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) или о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Ранее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), но как отмечал Попков, потерпевших не устраивает квалификация преступления.

Как сообщали Юга.ру, подозреваемого в отравлении сотрудников — 37-летнего местного жителя — задержали полицейские. Им оказался сотрудник завода, инженер-конструктор Владислав Шульга. Он признал свою вину.

По одной из версий, подозреваемый был недоволен тем, что вместо него на более оплачиваемую должность назначили его коллегу. Он считал, что это незаслуженно.

Отравления сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева фиксировали с января. В больнице оказались 27 сотрудников, а одна из жительниц уверяла, что ее сын умер от таллия — металла, который относится к высокотоксичным ядам.

У пострадавших выпали волосы, нескольким женщинам поставили диагноз «бесплодие», еще нескольким врачи запретили рожать детей в ближайшие несколько лет. Сильнее всех пострадал один из инженеров — он частично лишился зрения и возможности ходить.





