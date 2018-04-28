Мать умершего слесаря таганрогского завода решила добиваться эксгумации тела сына

Ростовская область

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Мать умершего слесаря Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева намерена добиваться эксгумации тела сына — она уверена, что он умер из-за отравления таллием

Отравления сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева фиксировали с января. В больнице оказались 27 сотрудников, а одна из жительниц Таганрога Светлана Сакеевич уверяет, что ее сын умер от таллия — металла, который относится к высокотоксичным ядам. 

«Сейчас мы пытаемся подать документы, чтобы добиться эксгумации тела Максима. Несмотря на отказ в возбуждении уголовного дела, я уверена, что Максим отравился. Мой сын всегда был здоров, в военкомате у него была категория А1, его могли скоро призвать, никогда не жаловался на плохое самочувствие. Последний раз, когда я была в следственном комитете, мне говорили, что зря я этим занимаюсь, что смерть Максима с этой ситуацией не связана. Я буду добиваться уголовного дела, я буду добиваться эксгумации», — заявила «Коммерсант-Юг» мать умершего слесаря Светлана Сакевич.

Как писали Юга.ру, следственный комитет РФ не будет расследовать дело об отравлении таллием работников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева, дело передано в МВД.

«Я не могу смириться с тем, что в 27 лет я стала инвалидом, это морально тяжело. Урон здоровью, который я понесла, он на всю жизнь. В конце мая мне нужно снова ехать в НИИ им. Склифосовского сдавать анализы на таллий», — рассказала пострадавшая от отравления специалист контрактно-договорного отдела комплекса Ксения Сергус.

Подозреваемого в отравлении сотрудников — 37-летнего местного жителя — задержали полицейские. Им оказался сотрудник завода, инженер-конструктор Владислав Шульга. Он признал свою вину. По одной из версий, подозреваемый был недоволен тем, что вместо него на более оплачиваемую должность назначили его коллегу. Он считал, что это незаслуженно.

Отравления
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