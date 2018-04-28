Мать умершего слесаря таганрогского завода решила добиваться эксгумации тела сына

Мать умершего слесаря Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева намерена добиваться эксгумации тела сына — она уверена, что он умер из-за отравления таллием

Отравления сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева фиксировали с января. В больнице оказались 27 сотрудников, а одна из жительниц Таганрога Светлана Сакеевич уверяет, что ее сын умер от таллия — металла, который относится к высокотоксичным ядам.

«Сейчас мы пытаемся подать документы, чтобы добиться эксгумации тела Максима. Несмотря на отказ в возбуждении уголовного дела, я уверена, что Максим отравился. Мой сын всегда был здоров, в военкомате у него была категория А1, его могли скоро призвать, никогда не жаловался на плохое самочувствие. Последний раз, когда я была в следственном комитете, мне говорили, что зря я этим занимаюсь, что смерть Максима с этой ситуацией не связана. Я буду добиваться уголовного дела, я буду добиваться эксгумации», — заявила «Коммерсант-Юг» мать умершего слесаря Светлана Сакевич.

Как писали Юга.ру, следственный комитет РФ не будет расследовать дело об отравлении таллием работников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева, дело передано в МВД.

«Я не могу смириться с тем, что в 27 лет я стала инвалидом, это морально тяжело. Урон здоровью, который я понесла, он на всю жизнь. В конце мая мне нужно снова ехать в НИИ им. Склифосовского сдавать анализы на таллий», — рассказала пострадавшая от отравления специалист контрактно-договорного отдела комплекса Ксения Сергус.

Подозреваемого в отравлении сотрудников — 37-летнего местного жителя — задержали полицейские. Им оказался сотрудник завода, инженер-конструктор Владислав Шульга. Он признал свою вину. По одной из версий, подозреваемый был недоволен тем, что вместо него на более оплачиваемую должность назначили его коллегу. Он считал, что это незаслуженно.