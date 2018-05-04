В выходные на Кубани ожидаются дожди и жара до 31 °С

Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 5 и 6 мая

По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, днем и вечером и предгорьях и горных районах Кубани местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью будет около 10-15 °С, днем — 23-28 °С, местами до 31 °С. Ветер 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

В Краснодаре днем субботы, а также утром и вечером воскресенья прогнозируют небольшой дождь. Ночью термометры покажут 16-17 °С, днем будет около 26 °С.