В выходные на Кубани ожидаются дожди и жара до 31 °С
Метеорологи представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 5 и 6 мая
По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, днем и вечером и предгорьях и горных районах Кубани местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью будет около 10-15 °С, днем — 23-28 °С, местами до 31 °С. Ветер 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
В Краснодаре днем субботы, а также утром и вечером воскресенья прогнозируют небольшой дождь. Ночью термометры покажут 16-17 °С, днем будет около 26 °С.
На юге Черноморского побережья также ожидается кратковременный дождь с грозой. Ночью температура опустится до 12-17 °С, днем 22-27 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. В воскресенье в Новороссийске усиление до 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.
Температура морской воды — 18-19 °С, в районе Сочи — 17 °С, в Темрюке — 15 °С.
Как сообщали Юга.ру, на Кубани МЧС продлило экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности до 7 мая. В предгорьях и низких горах Сочи ожидается четвертый уровень пожароопасности.
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