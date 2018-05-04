В Таганроге суд не смягчил условия ареста подозреваемому в отравлении таллием

Таганрогский городской суд оставил без изменения условия содержания под домашним арестом Владислава Шульги, который подозревается в отравлении таллием сотрудников завода ТАНТК имени Г. М. Бериева

Отравления сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева фиксировали с января. В больнице оказались 27 сотрудников, а одна из жительниц Таганрога Светлана Сакеевич уверяет, что ее сын умер от таллия — металла, который относится к высокотоксичным ядам.

Подозреваемого в отравлении сотрудников — 37-летнего местного жителя — задержали полицейские. Им оказался сотрудник завода, инженер-конструктор Владислав Шульга. Он признал свою вину. По одной из версий, подозреваемый был недоволен тем, что вместо него на более оплачиваемую должность назначили его коллегу. Он считал, что это незаслуженно.

«Таганрогский городской судо рассмотрел ходатайство адвоката Шульги об изменении и снятии ограничений, установленных при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. По итогам судебного заседания с учетом мнений потерпевших и их представителя, следователя, представителя прокуратуры Таганрога в удовлетворении ходатайства было отказано», — сообщает пресс-служба Таганрогского городского суда.

Как рассказал ТАСС адвокат Александр Попков, представляющий интересы пяти пострадавших, подозреваемый просил разрешить ему общение с третьими лицами, выходить в магазин за продуктами, получать почтовую корреспонденцию, а также час прогулки в день.

Как писали Юга.ру, следственный комитет РФ не будет расследовать дело об отравлении таллием работников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева, дело передано в МВД.

Мать умершего слесаря ТАНТК имени Г. М. Бериева намерена добиваться эксгумации тела сына — она уверена, что он умер именно из-за отравления таллием.