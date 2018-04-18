Громыко: Россия не упала на колени из-за санкций — мы наклонились завязать шнурки

Замглавы Минсельхоза Евгений Громыко заявил, что введенные Западом ограничения не поставили Россию на колени

Об этом он заявил, отвечая на деловой встрече в Пекине на вопрос журналистов о том, существует ли позитивный момент для российской экономики от санкций Запада, стали ли они стимулом развития сельского хозяйства в РФ.

«Вопрос довольно сложный, сельское хозяйство — это только одно из направлений экономики, а не вся экономика российского правительства, и что для крестьян хорошо, то, возможно, для алюминиевой отрасли не так благоприятно. Мы, например, воспрянули духом, и, если американцам и европейцам показалось, что мы упали на колени, то на самом деле мы наклонились, чтобы потуже завязать шнурки на кроссовках и рвануть вперед с новой скоростью», — цитирует Громыко РИА Новости.

По его словам, с 2014 года программа импортозамещения составила 22 млрд долларов — на эту сумму упало приобретение импортной продукции. При этом ниши в сельском хозяйстве, освободившиеся вследствие введенного РФ в ответ на санкции продовольственного эмбарго, быстро заполняются.

«По большому счету, санкции точно сделали одно полезное дело: мы сами бы еще долго шли, не понимали или не признавали, но санкции резко оголили наши слабые места, мы увидели то, где мы хромаем или упали ниже допустимого уровня. И именно на эти сферы сейчас направлены и приоритетные инвестиции, и приоритетные меры поддержки, стали приоритетными именно эти слабые места в сельскохозяйственном производстве», — добавил замминистра.

На встрече российской делегации с китайскими предпринимателями были обсуждены сложности на мировой арене в связи с торговым противостоянием Китая и США, а также санкционным России и Запада. Громыко подчеркнул, что схожие проблемы и интересы есть также у Китая и российских партнеров по ЕАЭС, поэтому «мы надеемся на еще более активное объединение общих усилий».