Разыскиваемого экс-министра ЖКХ Дагестана нашли за границей

Правоохранители установили местонахождение бывшего министра строительства и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова

Он не уточнил страну, в которой сейчас находится экс-министр.

«Местонахождение Казибекова установлено. К сожалению, некоторые страны не экстрадируют подозреваемых в таких преступлениях», — сказал Карпов.

Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел республики Сергей Карпов.

Как сообщали Юга.ру, 27 февраля спецслужбы пришли с обысками в дом Ибрагима Казибекова. Его подозревают в сговоре с арестованным бывшим премьер-министром Дагестана Абдусамадом Гамидовым. Чиновники завышали цены при реализации программы переселения из аварийного жилья, в результате чего было растрачено около 400 млн рублей из бюджета. Правоохранители сообщили о возможном побеге из страны Казибекова.

Ибрагим Казибеков находился в должности министра строительства республики с июля 2015 года. В его отношении в сентябре 2016 года возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».