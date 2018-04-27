Разыскиваемого экс-министра ЖКХ Дагестана нашли за границей
Правоохранители установили местонахождение бывшего министра строительства и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова
Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел республики Сергей Карпов.
«Местонахождение Казибекова установлено. К сожалению, некоторые страны не экстрадируют подозреваемых в таких преступлениях», — сказал Карпов.
Он не уточнил страну, в которой сейчас находится экс-министр.
Бывшего министра строительства и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова объявили в розыск 14 марта, сообщает ТАСС.
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Как сообщали Юга.ру, 27 февраля спецслужбы пришли с обысками в дом Ибрагима Казибекова. Его подозревают в сговоре с арестованным бывшим премьер-министром Дагестана Абдусамадом Гамидовым. Чиновники завышали цены при реализации программы переселения из аварийного жилья, в результате чего было растрачено около 400 млн рублей из бюджета. Правоохранители сообщили о возможном побеге из страны Казибекова.
Ибрагим Казибеков находился в должности министра строительства республики с июля 2015 года. В его отношении в сентябре 2016 года возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».
В июле 2017 года Казибекова похищали. Злоумышленники — всего в сговоре было трое соучастников — требовали выкуп в 100 млн рублей. При этом один из них сообщил о готовящемся преступлении, и похищение было уже инсценировано под наблюдением сотрудников спецслужб.
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