Суд арестовал многомиллионное имущество экс-чиновников Дагестана

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество и недвижимость четверых бывших чиновников Дагестана, которые являются фигурантами дела о мошенничестве при реализации социальных программ

Адвокат одного из фигурантов уголовного дела Дагир Хасавов рассказал ТАССу, что общая стоимость арестованного имущества составляет сотни миллионов рублей. Арест наложили на имущество бывших врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, врио вице-премьера правительства республики Шамиля Исаева, министра образования республики Шахабаса Шахова и врио вице-премьера правительства Дагестана, экс-министра экономики республики Раюдина Юсуфова.

«Размер арестованного Басманным судом имущества всех фигурантов дела составляет сотни миллионов рублей. Кроме имущества моего доверителя Юсуфова была арестована недвижимость его дочери, братьев, тещи его сына и сына его водителя из гаража правительства Дагестана, который никакого отношения не имеет к нему, а также имущество однофамильцев», — сказал адвокат.

Хасавов уточнил, что постановление вынесли в начале марта. Только в рамках уголовного дела в отношении Юсуфова суд арестовал две квартиры, три земельных участка, два жилых дома и четыре жилых помещения. По его словам, вся недвижимость расположена в Дагестане.