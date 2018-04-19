В Дагестане в суд направили дела еще двух похитителей министра строительства, архитектуры и ЖКХ

Расследование похищения министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова завершено

Как сообщали Юга.ру, Казибекова похитили в июле 2017 года. Злоумышленники — всего в сговоре было трое соучастников — потребовали выкуп в 100 млн рублей. При этом один из них сообщил о готовящемся преступлении, и похищение было уже инсценировано под наблюдением сотрудников спецслужб.

В банду входили 39-летний житель Тляратинского района (дело в отношении него было направлено в суд в феврале.), его 48-летний брат (житель Тверской области) и 57-летний махачкалинец, начальник центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц ФКУ «Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ» по Дагестану.

Двое последних — один из них соучастник, другой — организатор похищения — обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (Похищение человека организованной группой), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия). Дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу.