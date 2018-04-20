Один из похитителей министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана получил 9 лет колонии

Верховный суд Дагестана вынес обвинительный приговор в отношении Залкипа Алискантова — одного из участников банды, похитившей министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ибрагима Казибекова

«Организатор преступления предложил ранее судимому Алискантову принять в нем участие. Он должен был найти оружие и других участников преступления в качестве исполнителей похищения, пообещав им за это вознаграждение. Алискантов привлек двоих исполнителей похищения, однако те, опасаясь уголовного преследования, добровольно обратились в правоохранительные органы с заявлением о готовящемся преступлении. В итоге было принято решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий с инсценировкой похищения министра», — сообщили в пресс-службе суда.

Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку Алискантов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в полном объеме признал вину и активно способствовал расследованию.

Он обвинялся по п.«а» ч.3 ст.126 (Похищение человека из корыстных побуждений в составе организованной группы), пп.«а», «б» ч.3 ст.163 (Вымогательство под угрозой применения насилия), ч.3 ст.222, ч.3 ст.222 (Незаконный оборот оружия) УК РФ.

Суд переквалифицировал статью о похищении на покушение на похищение (ч.1 ст. 30, п.«а» ч.3 ст. 126 УК РФ), «поскольку Алискантов совершил лишь приготовление к преступлению организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам».

Алискантов приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год.

Как сообщали Юга.ру, накануне в суд также передали дела в отношении двух других участников преступления — 48-летнего жителя Тверской области и 57-летнего махачкалинца, начальник центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц ФКУ «Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ» по Дагестану.