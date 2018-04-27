Родченков отказался от показаний об употреблении допинга российскими спортсменами

На слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков заявил, что никогда не видел, как российские спортсмены принимали допинг

Во время дачи показаний Родченков сказал, что никогда не занимался распространением так называемого коктейля «Дюшес» среди атлетов, не назвал его точный состав и в какой форме напиток поставляли спортсменам и как его вывозили заграницу, а также информатор не видел, чтобы спортсмены или тренеры из России получали инструкции по применению «Дюшеса», сообщается на официальном сайте CAS.

Информатор также заявил, что лично не присутствовал при манипуляциях с допинг-пробами россиян и не видел, чтобы спортсмены сдавали специально заготовленную чистую мочу, передает RT.

Ранее адвокат Родченкова анонсировал новые расследования в отношении спортсменов, якобы нарушавших антидопинговые правила.

Кроме того, Родченков заявил, что не знает, кто и как во время сочинской Олимпиады 2014 года сообщал номера допинг-проб спортсменов Ирине Родионовой, которая якобы следила за распределением запрещенных веществ в российском спорте. Когда информатору указали на его показания о том, что спортсмен или член его окружения высылал фотографию Родионовой, Родченков объяснил, что это был только план.

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков стал одним из главных информаторов ВАДА, которое расследовало допинг в российском спорте. Его показания легли в основу расследования, по результатам которого российских легкоатлетов отстранили от летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а всю сборную России не допустили к участию в зимних Играх-2018 в Пхенчхане.