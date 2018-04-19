В России число страдающих от алкоголизма за пять лет сократилось на 22%

Наркологические медицинские организации России в 2017 году зафиксировали падение числа страдающих от алкоголизма

По данным Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, в 2017 году в России было зарегистрировано 1,5 млн пациентов с диагнозом «алкоголизм» — это на 22% ниже показателей 2012 года. Самым проблемным регионом назвали Чукотский автономный округ, там зафиксировано рекордное число обращений к медикам — 3787,5 пациента на 100 тыс. жителей, сообщает RT.

Наименьшее число обращений в Ингушетии — 8,5 на 100 тыс. жителей, а в 2017 году в республике не было зафиксировано ни одного пациента с впервые зарегистрированным диагнозом «алкоголизм».