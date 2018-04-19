В России число страдающих от алкоголизма за пять лет сократилось на 22%

Ингушетия, Вся Россия

Распечатать

Наркологические медицинские организации России в 2017 году зафиксировали падение числа страдающих от алкоголизма

По данным Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, в 2017 году в России было зарегистрировано 1,5 млн пациентов с диагнозом «алкоголизм» — это на 22% ниже показателей 2012 года. Самым проблемным регионом назвали Чукотский автономный округ, там зафиксировано рекордное число обращений к медикам — 3787,5 пациента на 100 тыс. жителей, сообщает RT.

Наименьшее число обращений в Ингушетии — 8,5 на 100 тыс. жителей, а в 2017 году в республике не было зафиксировано ни одного пациента с впервые зарегистрированным диагнозом «алкоголизм».

Алкоголь
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Футболисты «Кубани» дома сыграли вничью с нижегородским «Олимпийцем»
В Армении исполняющий обязанности министра культуры подал в отставку
В Карачаево-Черкесии произошел пожар на складах лакокрасочных изделий
В Ростове-на-Дону в связи с футбольным матчем на день ограничат движение
В Армении из-за протестов приостановили движение поездов
В Северной Осетии мужчина на улице прострелил своему знакомому шею

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале