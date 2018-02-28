Правительство планирует повысить стоимость акцизных марок на табак и алкоголь в России

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Правительство РФ подготовило проект постановления о повышении стоимости акцизных марок на ввозимые в РФ табак и алкоголь

Документ размещен на едином портале раскрытия информации.

В пояснительной записке сказано, что стоимость акцизных марок для маркировки табачной продукции планируется установить в 200 рублей за 1 тыс. штук (без учета НДС). Сейчас цена составляет 150 рублей за 1 тыс. сигарет.

Стоимость акцизной марки на алкоголь предлагается повысить с 1 тыс. 700 рублей до 1 тыс. 850 рублей за 1 тыс. штук (без учета НДС).

Необходимость повышения цен объясняется высоким уровнем инфляции, ростом курса валют, увеличением стоимости продукции естественных монополий и индексацией зарплат.

Алкоголь Законопроекты Табак
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